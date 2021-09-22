Умер глава татарской национально-культурной автономии в Москве Гаяс Ямбаев

На 82-м году жизни скончался руководитель Татарской национально-культурной автономии Юго-Восточного округа Москвы, член столичного Совета Автономии татар Гаяс Ямбаев, сообщает Полномочное представительство РТ в РФ.

Похороны состоятся в Москве 23 сентября в 13:00 на Кузьминском кладбище.

«Гаяс Ямбаев относился к той плеяде сынов татарского народа, которые всю свою жизнь посвящают его просвещению и духовному возрождению. Реализовал в Москве много социальных проектов, поддерживал молодежь. Автономию бессменно возглавлял с 1998 года», — отметили в пресс-службе полпредства.

Общественный деятель был удостоен многих значимых наград: медалей «За доблестный труд», «850-летие Москвы», «1000-летие Казани» и памятного знака «За мужество и любовь к Отечеству».