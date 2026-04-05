Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

Генеральный директор и генеральный конструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты «Циркон», Александр Леонов скончался на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости источник, близкий к разработчику.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания МАИ в 1975 году начал работать в Центральном конструкторском бюро машиностроения (ныне – НПО машиностроения), где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя. С 2007 года возглавлял предприятие.

Под руководством Леонова разработали боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». В 2019 году он получил звание Героя Труда.