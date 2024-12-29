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Умер Герой России Терехов, участвовавший в испытаниях глубоководных аппаратов
В возрасте 78 лет умер Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов, который участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов.
По данным администрации губернатора Санкт-Петербурга, всю свою жизнь Терехов посвятил службе Родине в ВМФ. Он был командиром на боевых кораблях в дальних походах, а также готовил специалистов по обслуживанию морской техники, пишет ТАСС.
Служить на флот Терехов пришел еще в 1964-м. Тогда ему было всего 18 лет. Уже с 23 лет парень стал командовать штурманской боевой частью подводной лодки «С-11», а с 27 лет - в экипаже атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «К-457». Также Терехов служил старшим помощником командира по боевому управлению атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «К-385».
С 1978-го Терехов служил в спецвоинской части Минобороны Советского Союза (в последствии Минобороны России). В 1993-м его удостоили звания Героя России по указу действующего в то время Президента страны Бориса Ельцина. Такое звание Терехову присвоили за мужество и героизм, которые он проявил при выполнении спецзадания в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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