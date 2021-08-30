Умер Герой России Роман Шадрин

Скончался ветеран Чеченской войны, Герой России Роман Шадрин. Ему было 54 года, сообщает екатеринбургское издание «E1.ru».

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — объяснил его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.

Также информацию о смерти Шадрина подтвердила его жена Наталья.

Роман Шадрин — уроженец станицы Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С конца 1994 года был участником первой чеченской кампании. Через год ему было присвоено звание Героя России.

Затем Шадрин был депутатом городской думы Екатеринбурга и директором ЦПКиО. В последние годы был главой организации «Герои России».