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Умер генерал Востротин – командир «9 роты», про которую снимал Бондарчук
На 72 году жизни скончался генерал-полковник, Герой СССР Валерий Востротин. Факт его смерти подтвердили в общероссийской организации военных инвалидов «Воин», пишет ТАСС.
Причина смерти - заболевание крови. С этой болезнью Востротин боролся продолжительное время, оставаясь активным до последнего дня своей жизни, подчеркнули в организации.
Востротин прославился как командир 9-й парашютно-десантной роты в Афганистане. Именно по мотивам этого боя режиссер Федор Бондарчук снял фильм под названием «Девятая рота». Напомним, в картине частично описали события 1988-го. Это было время операции «Магистраль», когда десантники 9-й роты под командованием Востротина приняли бой у высоты 3234.
Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. За время службы его два раза ранили, причем один раз – тяжело, награждали орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». В 90х-2000х годах генерал был также замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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