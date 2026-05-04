Общество 4 мая 2026 14:25

Умер генерал-полковник Станислав Петров - один из основателей войск химзащиты в СССР

В возрасте 87-лет скончался генерал-полковник Станислав Петров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По данным агентства, тело советского военачальника обнаружили в квартире дома на улице Серафимовича. В последнее время Станислав Петров тяжело болел, уточнил собеседник.

Станислав Петров был одним из основателей войск химической защиты Советского Союза. Он служил в этих подразделениях с 1959 года и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Генерал-полковник являлся последним командующим войсками химзащиты СССР, был первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России.

#Чернобыльская АЭС #смерть генерала
