Умер эмбриолог, участвовавший в клонировании овечки Долли

На 80-м году скончался Иэн Уилмут — британский эмбриолог, который возглавлял научную группу по клонированию овечки Долли. Об этом говорится в заявлении Эдинбургского университета, где трудился исследователь.

«Он был титаном научного мира и возглавлял команду Рослинского института, которая клонировала овцу Долли — первого млекопитающего, клонированного при помощи ядра клетки взрослого животного, что трансформировало научную мысль того периода», — отмечается в сообщении университета.

Напомним, что овечка Долли появилась на свет в 1996 году и прожила почти семь лет. За заслуги в области науки руководитель группы по ее клонированию был произведен в рыцари.