Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер эмбриолог, участвовавший в клонировании овечки Долли
На 80-м году скончался Иэн Уилмут — британский эмбриолог, который возглавлял научную группу по клонированию овечки Долли. Об этом говорится в заявлении Эдинбургского университета, где трудился исследователь.
«Он был титаном научного мира и возглавлял команду Рослинского института, которая клонировала овцу Долли — первого млекопитающего, клонированного при помощи ядра клетки взрослого животного, что трансформировало научную мысль того периода», — отмечается в сообщении университета.
Напомним, что овечка Долли появилась на свет в 1996 году и прожила почти семь лет. За заслуги в области науки руководитель группы по ее клонированию был произведен в рыцари.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»