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Руc Тат
Общество 11 сентября 2023 21:04

Умер эмбриолог, участвовавший в клонировании овечки Долли

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На 80-м году скончался Иэн Уилмут — британский эмбриолог, который возглавлял научную группу по клонированию овечки Долли. Об этом говорится в заявлении Эдинбургского университета, где трудился исследователь.

«Он был титаном научного мира и возглавлял команду Рослинского института, которая клонировала овцу Долли — первого млекопитающего, клонированного при помощи ядра клетки взрослого животного, что трансформировало научную мысль того периода», — отмечается в сообщении университета.

Напомним, что овечка Долли появилась на свет в 1996 году и прожила почти семь лет. За заслуги в области науки руководитель группы по ее клонированию был произведен в рыцари.

#наука #умер #ученый
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