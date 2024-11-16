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Умер экс-зампрокурора Зеленодольска Иршат Яруллин
Сегодня на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры РТ Иршат Яруллин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Иршат Бикмуллович на протяжении многих лет своей жизни служил в прокуратуре. Он занимал должность заместителя прокурора Зеленодольска. Отмечается, что Иршат Яруллин внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике.
«Коллектив прокуратуры Республики Татарстан глубоко скорбит по поводу утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – указано в публикации.
Похороны состоятся сегодня в 12:30 на Зеленодольском городском кладбище.
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