Умер экс-зампрокурора Зеленодольска Иршат Яруллин

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры РТ Иршат Яруллин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Иршат Бикмуллович на протяжении многих лет своей жизни служил в прокуратуре. Он занимал должность заместителя прокурора Зеленодольска. Отмечается, что Иршат Яруллин внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике.

«Коллектив прокуратуры Республики Татарстан глубоко скорбит по поводу утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – указано в публикации.

Похороны состоятся сегодня в 12:30 на Зеленодольском городском кладбище.