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Происшествия 16 ноября 2024 10:45

Умер экс-зампрокурора Зеленодольска Иршат Яруллин

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Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры РТ Иршат Яруллин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Иршат Бикмуллович на протяжении многих лет своей жизни служил в прокуратуре. Он занимал должность заместителя прокурора Зеленодольска. Отмечается, что Иршат Яруллин внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике.

«Коллектив прокуратуры Республики Татарстан глубоко скорбит по поводу утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – указано в публикации.

Похороны состоятся сегодня в 12:30 на Зеленодольском городском кладбище.

#некролог
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