Умер экс-руководитель Администрации Президента РФ Сергей Филатов

Сергей Филатов в 2009 году

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На 88-м году жизни скончался бывший руководитель Администрации Президента России Сергей Филатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель и публицист Герман Садулаев.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель „Липок“ (литературного форума — прим. Т-и). „Липки“ — уникальный литературный эксперимент», — написал Садулаев.

Сергей Филатов возглавлял Администрацию Президента во время первого срока Бориса Ельцина, с января 1993 по январь 1996 года.

С 1997 года Филатов руководил Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ, который с 2001-го проводил Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки»

Кроме того, Филатов был членом Союза журналистов России, членом и председателем Союза писателей Москвы, сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при ЦИК РФ (начиная с 2010 года).