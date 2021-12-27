Умер экс-президент самарского областного татарского общества профессор Анвар Бульхин

Скончался почетный гражданин Самарской области и Самары — кандидат технических наук профессор Анвар Бульхин. Заслуженному машиностроителю России было 85 лет, сообщает информационный портал о дружбе народов «Все мы — Россия».

«Всю жизнь он вел активную общественную деятельность, являлся президентом самарского областного татарского общества „Туган тел“ в 2004-2010 годах, членом попечительского совета по строительству Самарской соборной мечети, спонсором многих мероприятий общества „Туган тел“, ансамбля „Ялкынлы яшьлек“, школы „Яктылык“, многонационального „Радио-7“», — рассказал директор Дома дружбы народов Самарской области Игорь Буров.

В заключение он выразил соболезнования родным и близким Бульхина.