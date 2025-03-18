Фото: ak-bars.ru

Умер экс-нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин. Об этом сообщает телеграм-канал «Берегись автомобиля». Хоккеисту в ноябре прошлого года исполнилось всего 34 года.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин дополняет: «Ни о каких проблемах со здоровьем Федора Малыхина известно не было. Закончил с хоккеем, потому что предложений из КХЛ не было. Никаких финансовых проблем у Федора тоже не было, ездил на турниры UFC в Абу-Даби, жил полной жизнью, тренировался с любителями».

В составе «Ак Барса» Федор Малыхин становился обладетелем Кубка Гагарина в 2018 году.