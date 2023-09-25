Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин

На 90-м году скончался Евгений Ясин — экс-глава Минэкономики России, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ. Об этом со ссылкой на публициста Александра Архангельского сообщает ТАСС.

«Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство», — сообщил он в соцсетях.

Ясин возглавлял Министерство экономики России в 90-х. С октября 1998 по 2021 год занимал должность научного руководителя Высей школы экономики, в 2008-2010-х входил в комиссию по образованию и науке Общественной палаты России, с 2018-го являлся членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам членовека.