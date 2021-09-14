Умер экс-командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Сегодня скончался бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, сообщает РИА Новости.

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», – сказал представитель Южного военного округа.

В 2000-2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе. Он также командовал объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.

4 декабря 1999 года за проведение антитеррористической операции в Дагестане и Чечне Казанцев был удостоен почетного звания Герой России.