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14 сентября 2021  11:46

Умер экс-командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев

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Сегодня скончался бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, сообщает РИА Новости. 

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», – сказал представитель Южного военного округа. 

 В 2000-2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе. Он также командовал объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.

4 декабря 1999 года за проведение антитеррористической операции в Дагестане и Чечне Казанцев был удостоен почетного звания Герой России. 

#герой россии #Северный Кавказ
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