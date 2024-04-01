Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко

Российский сценарист, актер и экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко ушел из жизни. Ему было 71 год.

«Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — написала об умершем кавээнщике кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина у себя в Телеграм-канале.

О причинах и обстоятельствах смерти автор поста не сообщила.

Пелишенко прославился как капитан команды Одесского госуниверситета под названием «Одесские джентльмены». Во времена СССР эта команда два раза была чемпионом лиги. В 1991 году Светослав переехал работать в Москву. Он также был соавтором программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Песня года». Еще мужчина писал сценарии разлиных мюзиклов и шоу.

Помимо этого, Пелишенко успел попробовать себя в качестве актера, снявшись в нескольких картинах. Один из проектов с его участием — «Моя прекрасная няня» (сыграл в эпизоде).