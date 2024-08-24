Умер экс-игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

В возрасте 71 года скончался журналист, экс-участник телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко. Об этом со ссылкой на дочь литератора Марию Бялко сообщает ТАСС.

«Папа умер вчера вечером», — рассказала она.

Прощание с ним состоится 27 августа, дата похорон пока не уточняется.

По образованию Александр Бялко был физиком-ядерщиком. Был преподавателем национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», затем занимал должность заместителя директора компании «Бренер», а также замдиректора по науки опытного химико-металлургического завода «Гиредмета». В течение года был деканом Академии труда и социальных отношений. Являлся участником клуба «Что? Где? Когда?» с 1979 по 2010 год.

Бялко владел восемью языками, а также вел передачу на радиостанции «Культура».