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Умер экс-игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
В возрасте 71 года скончался журналист, экс-участник телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко. Об этом со ссылкой на дочь литератора Марию Бялко сообщает ТАСС.
«Папа умер вчера вечером», — рассказала она.
Прощание с ним состоится 27 августа, дата похорон пока не уточняется.
По образованию Александр Бялко был физиком-ядерщиком. Был преподавателем национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», затем занимал должность заместителя директора компании «Бренер», а также замдиректора по науки опытного химико-металлургического завода «Гиредмета». В течение года был деканом Академии труда и социальных отношений. Являлся участником клуба «Что? Где? Когда?» с 1979 по 2010 год.
Бялко владел восемью языками, а также вел передачу на радиостанции «Культура».
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