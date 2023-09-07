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Общество 7 сентября 2023 09:52

Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

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На 101-м году скончался экс-главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. О смерти известного журналиста, «князя Гостелерадио СССР» сообщает РИА Новости.

Свое 100-летие Мамедов отпраздновал 15 августа, а за день до этого его представили к Ордену Александра Невского.

#умер
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