Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

На 101-м году скончался экс-главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. О смерти известного журналиста, «князя Гостелерадио СССР» сообщает РИА Новости.

Свое 100-летие Мамедов отпраздновал 15 августа, а за день до этого его представили к Ордену Александра Невского.