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Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
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На 101-м году скончался экс-главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. О смерти известного журналиста, «князя Гостелерадио СССР» сообщает РИА Новости.
Свое 100-летие Мамедов отпраздновал 15 августа, а за день до этого его представили к Ордену Александра Невского.
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