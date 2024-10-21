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Умер экс-фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно, «определивший путь группы»
Экс-фронтмен хеви-метал группы Iron Maiden (Британия) Пол Ди'Анно умер 21 октября 2024-го. Музыканту было всего 66 лет.
Как сообщила музыкальная группа в соцсети Х, Пол внес огромный вклад в развитие Iron Maiden, благодаря которому коллектив определился с путем, по которому группа идет уже 50 лет. Сам же Ди'Анно играл даже в последние дни своей жизни.
Пол Ди'Анно был вокалистом Iron Maiden с 1978-го по 1981-й. Его игру можно услышать на ранних хитах группы. Покинув своих «хеви-метлов», Ди'Анно выступал в нескольких группах Великобритании, среди которых Killers и Praying Mantis.
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