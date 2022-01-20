Умер экс-директор Татарской филармонии им. Тукая Асгат Сафин

фото: пресс-служба Минкульта РТ

Умер экс-директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, заслуженный работник культуры Татарстана Асгат Сафин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Свою карьеру он начал в 1962 году в качестве артиста балета в ансамбле песни и танца Удмуртской государственной филармонии. Затем с перерывом — в 1963-1964 и 1967-1983 годах — был одним из ведущих солистов Госансамбля песни и танца ТАССР Татгосфилармонии имени Габдуллы Тукая.

В министерстве отметили целеустремленность молодого артиста, которая затем помогла ему на руководящей работе.

В период с 1983 по 1984 год он занимался организацией выступлений филармонии, а вслед за этим стал замдиректора по концертной работе. С 1989 года Асгат Сафин занимал должность директора Татгосфилармонии, которую оставил в 2003 году. Затем в течение пяти лет работал директором концертного зала Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. В 2007 году он перешел в Казанский государственный цирк, где трудился в должности заместителя директора.