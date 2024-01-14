Умер экс-директор муниципального дорожного предприятия Казани Карапузов

Не стало Юрия Карапузова — бывшего директора Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Кировского района Казани. Соболезнования его родным и близким выразили в мэрии столицы РТ.

Карапузов руководил предприятием до апреля 2022 года. «В связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Карапузов проработал в ДРЭУ более 20 лет.