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Умер экс-директор муниципального дорожного предприятия Казани Карапузов
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Не стало Юрия Карапузова — бывшего директора Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Кировского района Казани. Соболезнования его родным и близким выразили в мэрии столицы РТ.
Карапузов руководил предприятием до апреля 2022 года. «В связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
Карапузов проработал в ДРЭУ более 20 лет.
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