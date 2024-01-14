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Общество 14 января 2024 11:22

Умер экс-директор муниципального дорожного предприятия Казани Карапузов

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Не стало Юрия Карапузова — бывшего директора Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Кировского района Казани. Соболезнования его родным и близким выразили в мэрии столицы РТ.

Карапузов руководил предприятием до апреля 2022 года. «В связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Карапузов проработал в ДРЭУ более 20 лет.

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