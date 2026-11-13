Умер экс-директор Казанского авиационного завода Николай Савицких

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В возрасте 66 лет скончался бывший директор Казанского авиационного завода им. Горбунова Николай Савицких. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

Николай Савицких родился 5 апреля 1960 года в Белгородской области. Начал карьеру в 1977 году с должности слесаря-сборщика на Таганрогском авиационном заводе. Позднее Савицких возглавил ОАО «ТАВИА», которое впоследствии вошло в состав Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева. С 2011 года работал в структурах ПАО «ОАК», в том числе директором Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала АО «Туполев». Вернулся в ТАНТК в марте 2026 года.

Труд Николая Савицких был отмечен государственными и ведомственными наградами: знаком «Ударник XI пятилетки» (1985), медалью «Участнику военной операции в Сирии» Министерства обороны РФ (2016), медалью «Патриот России» (2016), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020). В 2019–2024 годах Николай Савицких представлял интересы авиастроителей в Государственном Совете Республики Татарстан VI созыва.