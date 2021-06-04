Умер экс-депутат Казанской городской Думы Аскар Камалеев

На 42-м году жизни умер депутат Казанской городской Думы третьего созыва Аскар Камалеев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким депутата Казанской городской Думы третьего созыва Камалеева Аскара Альбертовича в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Аскар Камалеев родился 24 декабря 1979 года в Казани, окончил КГУ им. Ульянова-Ленина. В 2005–2006 годах был помощником министра юстиции РТ, в 2006–2010 годах — первым заместителем главы администрации Приволжского района Казани. С 2010-го по 2011 год был заместителем руководителя, а затем руководителем Казанской жилищной инспекции. С 2015-го по 2020 год был депутатом Казгордумы. В последние годы жизни работал финансовым директором ООО «СпецТехСтрой» и ООО «АртТехСтрой».