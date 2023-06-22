Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер джазовый музыкант Александр Колигер
Скончался известный джазовый музыкант Александр Колигер. Ему было 75 лет, сообщают «Челнинские известия», ссылаясь на друзей и единомышленников артиста.
По их словам, музыкант умер после продолжительной болезни.
«В последний раз Александр Николаевич приезжал в Набережные Челны в октябре 2022 года. На встречу с ним собрались музыканты, которые выступали в созданном им джаз-клубе „Модус“. Александр Николаевич не стал скрывать, что тяжело болен, и его приезд связан с желанием попрощаться с друзьями, коллегами, вспомнить совместные годы творчества в Челнах, где этот талантливый человек проработал 30 лет», — делится воспоминаниями музыкант Александр Василенко.
Колигер уехал из Челнов в 2005 году. В последние годы проживал в поселке Лоо неподалеку от Сочи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»