Умер джазовый музыкант Александр Колигер

Скончался известный джазовый музыкант Александр Колигер. Ему было 75 лет, сообщают «Челнинские известия», ссылаясь на друзей и единомышленников артиста.

По их словам, музыкант умер после продолжительной болезни.

«В последний раз Александр Николаевич приезжал в Набережные Челны в октябре 2022 года. На встречу с ним собрались музыканты, которые выступали в созданном им джаз-клубе „Модус“. Александр Николаевич не стал скрывать, что тяжело болен, и его приезд связан с желанием попрощаться с друзьями, коллегами, вспомнить совместные годы творчества в Челнах, где этот талантливый человек проработал 30 лет», — делится воспоминаниями музыкант Александр Василенко.

Александр Колигер, заслуженный артист Татарстана, аранжировщик, композитор и педагог, родился в Октябрьском (Башкирия). Известен как создатель первого джаз-клуба в Набережных Челнах — «Модус» (1988 год). За время работы клуба его посещали артисты и музыканты из США, Дании, Англии, Австрии, Германии, Швеции, Новой Зеландии, было дано свыше тысячи концертов.

Колигер уехал из Челнов в 2005 году. В последние годы проживал в поселке Лоо неподалеку от Сочи.