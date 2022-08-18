Умер дядя Сергея Шойгу — первый ученый-геолог Тувы

На 86-м году скончался заслуженный деятель Тувы, первый ученый-геолог республики Калин-оол Кужугет — дядя главы Минобороны России Сергея Шойгу. Об этом на своей странице во «ВКонакте» объявил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Это большая утрата для всех нас. <...> Калин-оола Сереевича больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке. Выражаю глубокие соболезнования семье Кужугет, Шойгу, всем родным, близким, коллегам Калин-оола Сереевича», — говорится в сообщении.

Всю жизнь ученый посвятил родной Туве. Так, он занимался расширением и прогнозированием минерально-сырьевого потенциала региона. Благодаря ему в республике началось строительство горнорудных комбинатов. Занимался подготовкой специалистов по горному делу и геологии, участвовал в создании сообществ академической науки. Занимал должности главы Минприроды Тувы, директора Кызылского политехнического техникума.