Умер духовник патриарха Кирилла старец Илий

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Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».

«Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина Пустынь», — указано в публикации.

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру — Алексей Ноздрин) появился на свет в 1932 году в селе Становой Колодезь, расположенном в Орловской области. Завершив обучение в Саратовской семинарии в конце 1950-х годов, он продолжил свое образование в Ленинградской духовной семинарии, а затем поступил в академию, когда семинария была закрыта в 1961 году.

В конце 1980-х годов отец Илий был направлен в Оптину Пустынь, где началась работа по восстановлению монастыря после долгого периода запустения, длившегося 65 лет. Именно там он принял постриг в великую схиму и получил имя Илий. В 2009 году схиигумен переехал на Патриаршее подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл дал благословение своему духовнику вернуться в Оптину Пустынь.