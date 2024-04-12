Умер дизайнер Роберто Кавалли

Роберто Кавалли, итальянский модельер, скончался в возрасте 83 лет. Согласно информации, полученной из издания Corriere della Sera, он долгое время страдал от болезни.

Кавалли прославился в модной индустрии своим эксцентричным и ярким стилем. Его достижения выходили за пределы Российской Федерации.