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Происшествия 12 апреля 2024 21:27

Умер дизайнер Роберто Кавалли

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Роберто Кавалли, итальянский модельер, скончался в возрасте 83 лет. Согласно информации, полученной из издания Corriere della Sera, он долгое время страдал от болезни.

Кавалли прославился в модной индустрии своим эксцентричным и ярким стилем. Его достижения выходили за пределы Российской Федерации.

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