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Умер дизайнер Роберто Кавалли
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Роберто Кавалли, итальянский модельер, скончался в возрасте 83 лет. Согласно информации, полученной из издания Corriere della Sera, он долгое время страдал от болезни.
Кавалли прославился в модной индустрии своим эксцентричным и ярким стилем. Его достижения выходили за пределы Российской Федерации.
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