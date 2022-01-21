Умер директор по внешним связям компании «Русский стандарт» Ильгиз Мухаметдинов

В Санкт-Петербурге в возрасте 62 лет скончался директор компании «Русский стандарт» по внешним связям, меценат, татарский активист Ильгиз Мухаметдинов.

«Ильгиз был профессионалом своего дела, надежным, мудрым человеком. Выражаем наши глубокие соболезнования близким. Прощание с ним состоится 22 января в 11.00 у завода «Русский стандарт», — сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

По словам представителя Татарстана, Ильгиз Мухаметдинов оказывал поддержку национальным проектам в регионе. «Был человеком позитивным, творческим. Всегда был готов поддержать. Сам был с Татарстана, возможно, поэтому всегда помогал местным татарам проводить концерты и разные мероприятия», — рассказал Валиуллин.

Ильгиз Мухаметдинов родился 4 октября 1960 года в городе Мензелинске. Окончил Российский университет транспорта. 28 лет проработал в холдинге «Русский стандарт». В 1994 году пришел в компанию заместителем генерального директора. В 2006 году его усилиями был введен в эксплуатацию ликеро-водочный завод «Русский стандарт». Позже он был назначен на должность директора по внешним связам.