Умер чемпион мира по джиу-джитсу Айрат Калимуллин, он был тренером муфтия РТ

Сегодня, 23 марта не стало Айрата Калимуллина – чемпиона мира по джиу-джитсу, выступавшего на международных спортивных соревнованиях в составе сборной России и Татарстана.

Калимуллин являлся тренером муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. По случаю смерти наставника Камиль хазрат выразил глубочайшие соболезнования.

«Я, как ученик Айрата Дамировича, благодарю всех, кто принял посильное участие в его лечении и поддерживал словом и делом в последний тяжелый период его жизни. Но Всевышний забрал его к Себе, счел это благом для него. Нам, сотням его учеников, родным и близким, оставшимся в этой бренной жизни, будет не хватать Айрата Дамировича, его добрых слов, мудрости, опыта, его примера», – цитирует муфтия Татарстана пресс-служба ДУМ РТ.

Сообщается, что прощание с покойным состоится завтра в мечети «Тынычлык» после полуденного намаза.