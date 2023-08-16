Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко

В Москве сегодня в возрасте 58 лет скончался бывший заместитель министра обороны РФ, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что Жидко был очень внимательным к простым солдатам, требовательным в службе. «Именно таких командиров называют полководцами», – подчеркнул он.

Жидко занимал должность командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске, напомнил Дегтярев.