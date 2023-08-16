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Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко
В Москве сегодня в возрасте 58 лет скончался бывший заместитель министра обороны РФ, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Губернатор отметил, что Жидко был очень внимательным к простым солдатам, требовательным в службе. «Именно таких командиров называют полководцами», – подчеркнул он.
Жидко занимал должность командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске, напомнил Дегтярев.
Справка:
Геннадий Жидко родился в 1965 году в Узбекской ССР. В 2016 г. возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирии. В 2018 году стал командующим Восточного военного округа. С 2021 по 2022 годы был замминистра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. В 2017 году получил звание Героя России.
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