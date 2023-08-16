news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 16 августа 2023 15:56

Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Москве сегодня в возрасте 58 лет скончался бывший заместитель министра обороны РФ, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что Жидко был очень внимательным к простым солдатам, требовательным в службе. «Именно таких командиров называют полководцами», – подчеркнул он.

Жидко занимал должность командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске, напомнил Дегтярев.

Справка:

Геннадий Жидко родился в 1965 году в Узбекской ССР. В 2016 г. возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирии. В 2018 году стал командующим Восточного военного округа. С 2021 по 2022 годы был замминистра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. В 2017 году получил звание Героя России.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное