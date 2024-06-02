Умер бывший замглавы МИД России Анатолий Потапов

Скончался бывший заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Потапов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Первого июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова. <...> Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!» — написала дипломат.

Анатолий Потапов родился 24 июля 1942 года. Окончил Московский горный институт в 1968-м и Высшую партийную школу при ЦК КПСС в 1978-м. С 1986 года работал в Министерстве иностранных дел (сначала СССР, потом — РФ).

В 1986–1992 годах — первый заместитель управляющего делами МИД. В 1992-м — проректор МГИМО МИД РФ. В 1992–1996 годах — советник посольства России в Китае. В 1996–1998 годах — помощник главы Администрации Президента РФ. В 1998-м — руководитель аппарата заместителя главы Администрации Президента РФ.

С 1998 по 2000 год — заместитель министра РФ по делам СНГ. С 2002 по 2004 год — заместитель министра иностранных дел РФ (отвечал за экономические вопросы обеспечения деятельности). С 2004 по 2008 год — посол России в Болгарии. Затем на пенсии.