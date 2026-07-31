Умер бывший вратарь клубов КХЛ Алексей Мурыгин

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На 40-м году жизни скончался бывший вратарь хабаровского «Амура» и ярославского «Локомотива» Алексей Мурыгин. Об этом сообщила пресс-служба «Амура». Последние годы хоккеист боролся с онкологическим заболеванием.

«Сегодня остановилось сердце нашего земляка, воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека, Алексея Мурыгина. Алексей сыграл 168 матчей за "Амур" в элите, был важнейшей частью "той самой" команды Ханну Йортикки, в составе "Локомотива" установил рекорд КХЛ по количеству "сухих" матчей. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу. В последние годы он боролся с тяжёлым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер. К несчастью, болезнь оказалась сильнее. Ему было всего 39 лет», — говорится в заявлении клуба.

В 2019 году у Мурыгина был диагностирован плоскоклеточный рак миндалины. Тогда он смог победить болезнь и вернуться в хоккей. У Алексея остались жена Ксения и три дочери: Мелитина, Варвара и Анисия. Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким.