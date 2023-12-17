Умер бывший судья Верховного суда Татарстана Рафаил Хабибуллин

Как стало известно «Татар-информу», сегодня на 80-м году жизни скончался экс-судья Верховного суда Татарстана Рафаил Хабибуллин.

На протяжении длительного времени, с 1982 по 1995 годы, Рафаил Хабибуллин возглавлял Автозаводский районный суд Набережных Челнов. После чего служил в Верховном суде Татарстана.

Рафаил Хаматович собрал настоящую команду профессионалов. Десятки судей – его учеников – сегодня работают судьями Верховного Суда Республики Татарстан, возглавляют районные и городские суды республики.