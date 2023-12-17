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Умер бывший судья Верховного суда Татарстана Рафаил Хабибуллин
Как стало известно «Татар-информу», сегодня на 80-м году жизни скончался экс-судья Верховного суда Татарстана Рафаил Хабибуллин.
На протяжении длительного времени, с 1982 по 1995 годы, Рафаил Хабибуллин возглавлял Автозаводский районный суд Набережных Челнов. После чего служил в Верховном суде Татарстана.
Рафаил Хаматович собрал настоящую команду профессионалов. Десятки судей – его учеников – сегодня работают судьями Верховного Суда Республики Татарстан, возглавляют районные и городские суды республики.
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