Умер бывший спортивный директор казанского «Рубина» Мухсин Мухамадиев

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» и футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни. Информацию в своих социальных сетях подтверждает ФК «Рубин».

«Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память», – сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Рубина».

Спортсмен в последнее время перенес несколько инсультов, а 15 ноября прошлого года попал в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Мухсин Муслимович Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. Начал спортивную карьеру в курган-тюбинском «Пахтакоре», с 1985-го выступал за душанбинский «Памир», ведущий клуб Таджикской ССР. В его составе в 1988 году стал победителем Первой лиги СССР.

В 1992 году, вскоре после распада Советского Союза, Мухамадиев перебрался в Россию. Он выступал за московские «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо», нижегородский «Локомотив», ярославский «Шинник». В 1994-м стал чемпионом России в составе «Спартака».

Кроме того, в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю», венскую «Аустрию», узбекский «Самарканд». В 2000-м в составе «Самарканда» стал финалистом Кубка Узбекистана.

Завершил игровую карьеру в 2002 году в клубе Второго дивизиона России – подольском «Витязе», где затем и продолжил работу на тренерской должности. В 2007-2008 годах – главный тренер «Витязя».

С июня 2008 по июнь 2012 года Мухамадиев был спортивным директором казанского «Рубина». За это время татарстанский клуб дважды стал чемпионом России и по разу – обладателем Кубка России, Суперкубка России и Кубка СНГ.

Впоследствии работал главным тренером сборной Таджикистана, старшим тренером казахстанского клуба «Ордабасы». С октября 2016 по май 2018 года – главный тренер душанбинского «Истикпола». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Таджикистана.

В 2019-2020 годах – главный тренер узбекской «Бухары». В 2022 году некоторое время был главным тренером казанского клуба «Нэфис». В 2024 году стал директором «Вахша» – прежнего «Пахтакора», именно там Мухамадиев начинал свою карьеру.