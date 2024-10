Умер бывший солист One Direction Лиам Пейн – он упал с третьего этажа в Буэнос-Айресе

Экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа гостиницы в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год. Об этом заявил Альберто Кресенти, глава службы экстренной медицинской помощи города.

«В 17:04 (23:04 мск) нам поступил вызов о человеке, находящемся на внутреннем дворике отеля. Спустя семь минут прибыла бригада скорой помощи, которая подтвердила гибель данного человека. Позже стало известно, что это был музыкант группы», – сказал он в эфире телеканала TN.

Как сообщает телеканал, перед инцидентом в полицию поступил звонок от сотрудников отеля с сообщением о мужчине, который проявлял агрессию.

Группа One Direction была создана в 2010 году и стала мировой сенсацией после выхода своего первого альбома Up All Night, который возглавил международные хит-парады. В 2016 году коллектив приостановил свою деятельность.