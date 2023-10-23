Умер бывший первый замглавы Минобороны РФ Игорь Пузанов

Накануне на 77-м году жизни после продолжительной болезни умер бывший статс-секретарь — первый замминистра обороны РФ, генерал армии Игорь Пузанов. Об этом ТАСС сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Вечером 22 октября после тяжелой, продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны РФ, член комитета Госдумы по обороне, генерал армии Игорь Евгеньевич Пузанов», — указано в сообщении.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. В марте 2001 года он был назначен статс-секретарем — первым заместителем министра обороны. В начале 2004 года эта должность была упразднена.

9 марта 2005 года он был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. Воинское звание генерал армии Игорю Пузанову было присвоено указом президента от 27 декабря 2005 года.