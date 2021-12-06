Умер бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС

На 95-м году жизни 5 декабря скончался бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС Татарской АССР, участник Великой Отечественной войны Абдрахим Муртазин.

Абдрахим Муртазин родился 21 августа 1927 года в селе Мульма Арского кантона Татарской АССР. С 1941 года начал работать в колхозе, в 1944-м был призван в Красную армию.

Служил на Северном флоте до 1950 года, во время Великой Отечественной войны участвовал в сопровождении полярных конвоев в Баренцевом море. За боевые успехи награжден орденом Отечественной войны ll степени и медалью «За победу над Германией», удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вернувшись из армии, Муртазин работал в комсомольских и партийных органах родного для него Высокогорского района. После окончания Казанской высшей партийной школы при Татарском обкоме КПСС в 1960 году сначала стал вторым секретарем Высокогорского райкома КПСС, затем — руководителем исполкома Высокогорского райсовета. В 1962-м переведен на партийную работу в Зеленодольский район.

Фото представлено пресс-службой Президента РТ.

В 1965 году был избран первым секретарем Высокогорского райкома КПСС и проработал на этом посту 23 года. Под руководством Муртазина в районе динамично развивалась социально-культурная сфера, промышленность, активно строились объекты сельскохозяйственного назначения, велось благоустройство населенных пунктов.

В 1988 году стал помощником генерального директора по сельскохозяйственному производству Казанского оптико-механического завода, после чего вышел на пенсию. Многолетний плодотворный труд и достижения Абдрахима Муртазина отмечены высокими наградами, в числе которых — два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Дружбы народов, медали Республики Татарстан «За доблестный труд» и «В память 1000-летия Казани», Почетная грамота Республики Татарстан.

«Активная жизненная позиция, организаторский талант и незаурядные деловые качества позволяли ему добиваться успеха в различных сферах деятельности. Работая на важных и ответственных участках, А. М. Муртазин показал себя грамотным, принципиальным и ответственным руководителем. Высокое чувство общественного долга, внимательное и чуткое отношение к людям, активная общественная деятельность снискали ему заслуженный авторитет и признание. Светлая память о Муртазине Абдрахиме Муртазиновиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе, который подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, руководитель исполкома Высокогорского района РТ Равиль Хисамутдинов и председатель Республиканского совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.