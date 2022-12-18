Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев

Фото: Клуб военачальников РФ

В возрасте 83 лет скончался бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии Михаил Моисеев, сообщается на сайте Клуба военачальников РФ без указания причин.

Моисеев был назначен начальником Генерального штаба ВС СССР 14 декабря 1988 года. В августе 1991 года исполнял обязанности министра обороны СССР. Награжден многочисленными советскими и зарубежными орденами и медалями. Звание генерала армии получил в 1989-м году, в ноябре 1991-го ушел в отставку.

Президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов выразил соболезнования родным и близким Моисеева.