Умер бывший музыкант группы «Браво» Сергей Лапин

Фото: vk.com/bravoband

Бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«<…> ушел Сергей Лапин (28 марта 1962 — 31 октября 2023), бас-гитарист группы „Браво“, участвовавший в записи альбомов „Скажем мы друг другу Браво“ (1988) и „Стиляги из Москвы“ (1990)», — информируют администраторы группы.

Авторы страницы обращают внимание на то, что Лапин присоединился к команде «в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова (это произошло в 1988 году — прим. Т-и)».

При этом отмечается, что музыкант сумел подать много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. В том числе «именно ему» принадлежит идея картонных декораций в клипе к песне «Стильный оранжевый галстук» (входит в альбом 1993 года «Московский бит»).