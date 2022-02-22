Умер бывший корреспондент ИА «Татар-информ» писатель Ясгуф Шафиков

В Набережных Челнах в возрасте 85 лет умер бывший корреспондент ИА «Татар-информ», татарский писатель и журналист Ясгуф Шафиков.

Он родился 1 января 1937 года. Трудился на мясокомбинате и одновременно учился по специальности «механика холодильного оборудования». Во время службы в армии начал писать статьи для военной газеты. После службы работал в сарапульской газете «Красное Прикамье» до 1971 года. В Набережные Челны переехал, когда получил направление на строительство КамАЗа.

Журналистикой Ясгуф Шафиков снова занялся только в 1991 году, тогда же начал писать книги. Несколько лет он работал собственным корреспондентом в агенстве «Татар-информ», а в 1997 году, переехав в Казань, трудился в журнале «Татарстан».

В конце девяностых Шафиков вернулся в Набережные Челны и возглавил пресс-службу мэрии. Позже он занялся публицистикой и документальной прозой.

Ясгуф Шафиков был автором книг на русском и татарском языках, членом Союза писателей РТ, Союза российских писателей и Союза журналистов Татарстана.