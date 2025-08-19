news_header_top
Умер бывший игрок и тренер «Салавата» Константин Полозов, известна причина

Фото: пресс-служба "Салавата Юлаева"

Экс-вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Василевский назвал причину смерти тренера уфимской команды Константина Полозова.

«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удаленно, но работал.

Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории «Салавата Юлаева», – передает слова Василевского ТАСС.

Напомним, Константин Полозов умер сегодня в возрасте 59 лет. Он играл за «Салават Юлаев» с 1989 по 1997 год. Также он был тренером «Салавата Юлаева – 2» и молодежной уфимской команды U-17.

#хк салават юлаев #спорт #хоккей #кхл
