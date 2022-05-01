Умер бывший главный художник Лениногорска Олег Кульпин

В субботу, 30 апреля, скончался народный художник РТ, заслуженный деятель искусств РТ Олег Кульпин. Он умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

С 2003 по 2005 год Кульпин занимал положение главного художника Лениногорска.

Олег Александрович Кульпин родился 6 марта 1946 года в городе Родники Ивановской области. Графический факультет Костромского пединститута он окончил только в 27 лет, успев поработать на фабрике лаковой миниатюры.

В 1974 году по окончании института Кульпин по распределению отправился в Лениногорск, где преподавал в музыкально-художественном педагогическом училище. Затем был главным художником отдела архитектуры горсовета, начальником Лениногорского художественного производственного участка Татарского творческого комбината.

В Союз художников СССР Кульпина приняли в 1987-м. Он участвовал во множестве выставок, получал различные госнаграды. В прошлом году в честь 75-летия худоника масштабную выставку его работ проводила галерея «Хазинэ».

Эксперты отмечают, что в последнее время главной темой в творчестве художника стали древнерусские города и памятники архитектуры. Особенно она проявилась в серии его работ о Свияжске.

