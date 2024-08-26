Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон

Сегодня на 77-м году жизни скончался Свен-Йоран Эрикссон, известный шведский футбольный тренер. Еще в январе этого года Эрикссон сообщил о своем тяжелом диагнозе – последней стадии рака, прогнозируя, что ему осталось жить не более года, сообщает ТАСС.

Эрикссон оставил яркий след в мировом футболе, возглавляя ряд именитых клубов, включая «Лацио», «Рому», «Фиорентину» и «Манчестер Сити». Он также руководил национальными сборными Англии, Кот-д'Ивуара и Мексики. В 2000 году его признали лучшим тренером итальянской Серии А.

В своем последнем публичном обращении Эрикссон призвал людей не грустить, а улыбаться, выразив благодарность всем, кто был частью его футбольной жизни. Он подчеркнул, что прожил хорошую жизнь.

Несмотря на болезнь, Эрикссон успел осуществить свою мечту – в марте он выступил в роли тренера «Ливерпуля», команды, болельщиком которой он был, в матче легенд против «Аякса».

Свен-Йоран Эрикссон запомнится футбольному миру как талантливый стратег и человек, оставивший значительный след в истории этого вида спорта.