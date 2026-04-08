Умер бывший главный тренер ЦСКА Душко Вуйошевич

Фото: euroleaguebasketball.net

В Белграде на 68-м году жизни скончался известный сербский баскетбольный тренер Душко Вуйошевич. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, усугубленные пневмонией. В середине марта тренер был госпитализирован, также у него были обнаружены серьезные нарушения в работе сердца и почек.

В мае 2025 года Вуйошевич перенес операцию по пересадке почки в Минске. До этого в течение десяти лет он проходил сеансы диализа. Несмотря на борьбу с болезнью, состояние специалиста ухудшилось.

Вуйошевич возглавлял московский ЦСКА в сезоне 2010/2011, однако был уволен после серии неудач — пяти поражений в шести матчах Евролиги. Самым успешным в его карьере стал сезон 2008/2009, когда он привел белградский «Партизан» к победе в региональной Адриатической лиге и был признан лучшим тренером Евролиги. Последним местом работы Вуйошевича был черногорский клуб «Студентски центар», где он с 2022 по 2025 год работал тренером-консультантом.

Коллеги и воспитанники выражают соболезнования семье и близким специалиста. Вуйошевич запомнился как один из самых ярких и принципиальных тренеров своего поколения, воспитавший несколько поколений сербских баскетболистов. Прощание с легендарным наставником пройдет в Белграде.