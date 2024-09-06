Умер бывший главный редактор сайта «Коммерсанта» Павел Черников

Скончался бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Журналист пришел в издательский дом «Коммерсантъ» в 1999 году на должность редактора Информцентра. Вскоре после этого он «стал одним из самых незаменимых в редакции людей». Издание называет Черникова «автором многочисленных справочников и тестов, рейтингов и обзоров, ярких идей и остроумных шуток».

В 2003 году журналист стал ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть» (выходил с 1992 по 2017 год — прим. Т-и), а в 2006-м — главным редактором сайта kommersant.ru.

Павел Черников покинул издательский дом «Коммерсантъ» в 2011 году. После этого он занимался цифровыми проектами в Digital October, VRTech и ряде других компаний.