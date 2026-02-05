Умер бывший главком ВМФ России адмирал Куроедов

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении адмирала.

«Владимир Иванович [Куроедов] ушел из жизни», – заметил собеседник агентства.

Владимир Иванович Куроедов родился 5 сентября 1944 года на станции Бамбурово Хасанского района Приморского края. В 1967-м окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, впоследствии – командный факультет Военно-морской академии и Военную академию Генерального штаба (в 1978-м и 1989-м соответственно).

Окончив училище, Куроедов служил на Тихоокеанском флоте (ТОФ): командиром штурманской боевой части сторожевого корабля, помощником командира сторожевика, помощником начальника штаба 202-й бригады противолодочных кораблей. С 1971 по 1973 год – командир сторожевика «СКР-46». В 1973-м стал старпомом начальника отделения оперативной и боевой подготовки штаба военно-морской базы Стрелок.

После окончания Военно-морской академии был назначен начальником штаба 47-й бригады кораблей охраны водного района. С 1981 года – командир 7-й бригады траления Приморской флотилии разнородных сил, с 1984-го – начальник штаба Сахалинской флотилии разнородных сил.

Затем, после окончания Академии Генерального штаба, ставший контр-адмиралом Куроедов последовательно командовал Сахалинской и Приморской флотилиями разнородных сил ТОФ (в 1989-1990 и 1990–1993 годах). В 1993-м был произведен в вице-адмиралы, а затем назначен начальником штаба Балтийского флота. В 1996-м стал командующим Тихоокеанским флотом, вскоре ему присвоили звание адмирала.

С июля 1997-го несколько месяцев был начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем главнокомандующего ВМФ. С ноября 1997 года – главнокомандующий Военно-морским флотом РФ. В феврале 2000-го Куроедову было присвоено звание адмирала флота.

После гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск» в августе 2000 года подал в отставку, но она не была принята. Отставлен в сентябре 2005-го (вскоре после аварии батискафа АС-28).

Будучи отставником, стал председателем «Клуба адмиралов и генералов ВМФ» (с 2006 года). Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (2005), действительный член Академии военных наук (2005), член президиума Академии военных наук (2015). Доктор политических наук (2000), профессор. Кавалер орденов «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (1990), «За военные заслуги» (1996), «За заслуги перед Отечеством» III (1999) и II (2020) степеней