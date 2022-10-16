Умер бывший глава ВГТРК и ТВЦ Олег Попцов

Умер один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов. Об этом сообщил телеведущий, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в своем телеграм-канале.

Медийному функционеру было 88 лет.

В июле 1990 года Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), которую возглавлял до 15 февраля 1996 года. С февраля 2000 по декабрь 2005 года был президентом - генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ).

Среди его литературных работ наиболее известны «Хроника времен "царя Бориса"» и «Тревожные сны царской свиты». Был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ».

О причинах смерти не сообщается.