Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минздрава региона. Он умер в больнице в результате продолжительной болезни.

Удмуртскую республику Соловьев возглавлял с сентября 2014 года по апрель 2017 года. 4 апреля 2017 года он был отрешен от должности в связи с утратой доверия.

В 2020 году по обвинению в получении взяток был осужден на 10 лет лишения свободы с наложением штрафа 275 млн рублей. В марте 2021 года его освободили от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни.