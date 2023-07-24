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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минздрава региона. Он умер в больнице в результате продолжительной болезни.
Удмуртскую республику Соловьев возглавлял с сентября 2014 года по апрель 2017 года. 4 апреля 2017 года он был отрешен от должности в связи с утратой доверия.
В 2020 году по обвинению в получении взяток был осужден на 10 лет лишения свободы с наложением штрафа 275 млн рублей. В марте 2021 года его освободили от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни.
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