Умер бывший директор представительства «КАМАЗа» в Москве

Ушел из жизни бывший директор представительства КАМАЗа в Москве, главный советник, секретарь Совета Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Эдуард Рапницкий, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Эдуард Рапницкий родился 1 апреля 1938 года в Слуцке Минской области. В 1960 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности «автомобили и тракторы». В 1991 году был назначен заместителем технического директора АО «КАМАЗ». С апреля 1995-го по 1997 год работал заместителем директора по исследованиям и развитию компании. В 1997-м возглавил представительство ОАО «КАМАЗ» в Москве.

С 2004-го по 2012 год работал советником генерального директора по взаимодействию с правительственными структурами. Достижения Рапницкого на этом поприще на КАМАЗе называют колоссальными. Рапницкий активно отстаивал интересы автогиганта в министерских кругах, налаживал взаимодействие служб предприятия по обоснованию поэтапного повышения ставок ввозных таможенных пошлин на подержанные грузовые автомобили в целях защиты российского авторынка.

В 2015 году ушел на заслуженный отдых.

«Эдуарда Рапницкого хорошо знали в автомобильной отрасли как талантливого руководителя, энергичного, неравнодушного человека, истинного профессионала своего дела. Его всегда отличали корректность, чуткое отношение к коллегам, взвешенность в принятии решений и отзывчивость. Ему можно было поручить самые сложные задачи, зная, что они будут успешно решены. Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах», — выразил соболезнование от имени трудового коллектива генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.