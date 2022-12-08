В возрасте 43 лет умер актер театра «Мастеровые» Максим Сальников

На 44-м году жизни умер бывший актер театра «Мастеровые» Максим Сальников, который шесть лет прослужил в театре.

Челнинцам он запомнился по ролям Доктора Уайта («Свидетель обвинения»), почтмейстера Шпекина («Ревизор»), Христофора Блохина («Старики дураки») и во многих других образах.

«О театре он мечтал с раннего детства. Но судьбой ему было предназначено оказаться на театральных подмостках уже в зрелом возрасте. Не имея профессиональных знаний и навыков, он с головой окунулся в театральную жизнь, параллельно освоил несколько театральных профессий — гримера-постижера, осветителя и монтировщика», — рассказали об актере в театре.

Максим Сальников начинал с ролей Разбойника в «Снежной королеве», Соседа в спектакле «Цилиндр», Мастера в «Городе мастеров», Горожанина в постановке «Забыть Герострата!», полковника Пикеринга в спектакле «Пигмалион».

«Максим оставил добрый свет в наших сердцах и в памяти многочисленных поклонников. Скорбим...» — говорится в социальных сетях театра.