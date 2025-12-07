Умер британский фотограф Парр, снявший открытие первого советского McDonald's

Британский фотограф-документалист Мартин Парр скончался на 74-м году жизни в Бристоле. О смерти фотожурналиста рассказал его фонд Martin Parr Foundation.

Парр снимал открытие первого советского McDonald's в Москве 31 января 1990 года, и выстроившаяся из желающих попасть в заведение очередь произвела на него впечатление.

«Я до сих пор помню волнение и восторг посетителей. Это был самый большой McDonald’s в мире – на 600 мест. <…> Это был единственный раз, когда мне разрешили фотографировать в McDonald’s», – рассказывал позднее Парр в газете The Guardian (впрочем, уточняя, что много раз снимал в ресторанах сети без разрешения, так как «быть выброшенным вон слегка смущенным дежурным менеджером доставляет определенное удовлетворение»).

Мартин Парр родился в английском городе Энсоме (графство Суррей) 23 мая 1952 года. Изучал фотографию в Манчестерском университете. Известность ему принесли неожиданные и порой провокационные снимки повседневной британской действительности. В прессе его называли «Форестом Гампом фотографии».

За свою карьеру Парр опубликовал более 130 фотоальбомов. В 2014 году основал фонд собственного имени, который в 2017-м открыл центр в Бристоле. В 2021 году у фотографа было диагностировано онкологическое заболевание.