Умер британский актер Стэмп, сыгравший в фильмах о Супермене

Британский актер Теренс Стэмп, сыгравший главного злодея генерала Зода в фильмах «Супермен» (1978) и «Супермен 2» (1980), умер в возрасте 87 лет, пишет агентство Reuters.

Фото: © kinorium.com

По словам семьи актера, Стэмп умер утром в воскресенье. Причина его смерти не называется.

Стэмп родился в 1938-м в лондонском Ист-Энде в семье кочегара буксира. Свою карьеру он начал с ролей в рекламе, после чего получил стипендию на обучение в театральной школе.

Первая заметная роль Стэмпа – картина «Билли Бадд», вышедшая на экраны в 1962 году. За нее актера номинировали на «Оскар», а также он стал лауреатом «Золотого глобуса» за лучший актерский дебют.

В 1965 году он получил приз в Каннах за роль Уильяма Уайлера в фильме «Коллекционер». Также Стэмп сыграл Джона Шлезингера в картине «Вдали от обезумевшей толпы», Феллини в «Трех шагах в бреду» и Пазолини в «Теореме».

Среди его других работ: «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Красная планета», «Особо опасен», «Операция "Валькирия"», «Напряги извилины», «Меняющие реальность», «Всегда говори "да"» и другие.

Всего в фильмографии Стэмпа числится больше 80 работ.